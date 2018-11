POL-VIE: Niederkrüchten: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer - leicht verletzt

Niederkrüchten (ots) - Am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, wurde ein Fahrradfahrer auf der Erkelenzer Straße in Niederkrüchten leicht verletzt. Der 38-jährige war mit seinem Rad aus Richtung 'An Felderhausen' unterwegs. Ein 50-jähriger Niederkrüchtener bog mit seinem Auto von der Erkelenzer Straße auf ein Werkstattgelände ab und übersah dabei den entgegenkommenden Radfahrer. Der Autofahrer hatte zunächst angehalten, um Gegenverkehr passieren zu lassen. Danach bog er ab und achtete nicht auf den Radfahrer, der möglicherweise ohne Licht unterwegs war. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1624)

