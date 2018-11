POL-VIE: Viersen-Süchteln: Linienbus musste bremsen - 8 Fahrgäste leicht verletzt - Polizei ermittelt

Viersen-Süchteln (ots) - Am gestrigen Dienstag, gegen 13.45 Uhr, fuhr ein Linienbus auf der Tönisvorster Straße in Süchteln in Richtung Tönisvorst. Fahrer war ein 36 Jahre alter Süchtelner. Vor ihm fuhr ein Pkw, der von einer 20-jährigen Frau aus Willich-Neersen geführt wurde. Unmittelbar vor der Einmündung zu einem Supermarkt bremste die Autofahrerin unvermittelt ab und bog auf den Parkplatz ab. Der Busfahrer bremste, um einen Unfall zu verhindern, ebenfalls stark ab. Dadurch wurden acht Fahrgäste, sieben Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren und ein 27-jähriger Tönisvorster, leicht verletzt. Die 20-jährige Autofahrerin setzte, obwohl sie nach dem Unfall noch kurz mit dem Busfahrer gesprochen hatte, ihre Fahrt zunächst fort. Sie konnte jedoch schnell ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft sowohl ein strafrechtliches Verhalten der Autofahrerin als auch ein mögliches Fehlverhalten seitens des Busfahrers. /wg (1625)

