POL-VIE: Kempen: Autofahrerin übersieht Radfahrerin - leicht verletzt

Kempen (ots) - Autofahrerin fuhr rückwärts aus Grundstück und übersah dabei die Radfahrerin. Der Unfall ereignete sich am heutigen Mittwoch gegen 09.00 Uhr auf der Terwelpstraße in Kempen. Die 53-jährige Radfahrerin war auf der Terwelpstraße in Richtung Von-Saarwerden-Straße unterwegs. Aus einem Grundstück fuhr eine 73-jährige Kempenerin mit ihrem Auto rückwärts auf die Straße. Dabei übersah sie vermutlich die Radfahrerin. Diese fiel hin und wurde dabei leicht verletzt. /wg (1587)

