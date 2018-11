POL-VIE: Viersen: Radfahrer unter Alkoholeinfluss verletzt sich bei Sturz

Viersen (ots) - Am Dienstag, gegen 21.30 Uhr, wurden Polizeikräfte von zwei Pkw-Fahrern benachrichtigt, die einen Unfall auf der Kanalstraße beobachtet hatten. Ein 53-jähriger Radfahrer aus Viersen fuhr dort auf der Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch, den Bordstein hochzufahren, verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der Viersener lehnte die Hilfe der Zeuge ab und ging nach Hause. Hier trafen die Polizeikräfte den Mann an. Es stellte sich heraus, dass der 53-jährige getrunken hatte. Ein Alkoholtest erbrachte einen Wert von fast 2 Promille. Wegen der Verletzungen, die sich der Radfahrer bei seinem Sturz zugezogen hatte, verständigten die Einsatzkräfte einen Rettungswagen, der den Viersener in ein Krankenhaus brachte. Dem Viersener wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher. /wg (1585)

