POL-VIE: Grefrath: Radfahrer nach Zusammenstoß mit Radfahrerin leicht verletzt

Grefrath (ots) - Am Mittwoch, gegen 08.10 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Grefrather mit seinem Fahrrad auf der 'Hohe Straße' in Grefrath in Richtung Schulstraße. Genau in dem Augenblick, als er in ein Grundstück abbog, überholte ihn eine 67-jährige Grefratherin, die ebenfalls mit ihrem Rad in Richtung Schulstraße fuhr. Dabei fuhr sie rechts an dem 80-jährigen vorbei. Beide Fahrräder stießen zusammen und beide Radler fielen hin. Dabei wurde der 80-jährige leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde er ambulant behandelt. /wg (1586)

