Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Polizei und Seniorenberater geben Präventionshinweise

Bergkamen (ots)

Auch in Bergkamen nehmen die ehrenamtlichen Seniorenberaterinnen und Seniorenberater ihre Tätigkeit wieder auf.

Am Donnerstag (30.06.2022) werden sie in der Zeit von 10-12 Uhr, unter Beteiligung der polizeilichen Dienststelle für Kriminalprävention, auf dem Wochenmarkt in Bergkamen mit einem Infostand zu finden sein.

Sie informieren Interessierte über die Gefahren an der Haustür, am Telefon, im Internet und über Gefahren unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell