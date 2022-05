POL-UN: Kreis Unna - Twittermarathon: Polizei zwitschert am 19. Mai 2022 über laufende Einsätze

Unna (ots) - Bei einem Fußballspiel in Unna ist es am Donnerstagabend (12.05.2022) gegen 20.10 Uhr zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nachdem ein Schiedsrichter bei der Partie zwischen zwei Damen-Teams auf dem Sportplatz an der Karlstraße einer Spielerin der Gastmannschaft die gelb-rote Karte gezeigt hatte, wurde ...

mehr