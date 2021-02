Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Firmeneinbruch - Rohre und Edelstahlzuschnitte vom Außengelände entwendet

Unna (ots)

In der Nacht zu Samstag (20.02.2021) haben unbekannte Täter das Tor zu einem Gelände einer Firma für Hygienetechnik an der Isaac-Newton-Straße aufgebrochen und sich zu so Zutritt zum Firmengelände verschafft. Hier entwendeten sie Rohre und Edelstahlzuschnitte mit einem Gewicht von mehreren Hundert Kilogramm.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

