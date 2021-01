Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen-E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bönen (ots)

Am Freitag, gegen 11:10 Uhr, wurde ein Bönener E-Bike-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 38-jährige befand sich auf dem Gehweg der Bahnhofstraße und fuhr im Bereich der Mühle zwischen den geparkten Pkw auf die Straße. Hierbei stieß der Bönener mit dem Pkw Ford einer 79-Jährigen zusammen, die die Bahnhofstraße in Richtung Hamm befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Zweiradfahrer leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Bönenerin war nicht mehr fahrbereit. Es entstand geringer Sachschaden.

