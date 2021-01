Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Diebstahl aus Automaten - Zigarettenautomat aufgebrochen

Schwerte (ots)

In der Zeit von Montagnachmittag (25.01.2021) bis Dienstagmorgen (26.01.2021) haben unbekannte Täter an der Straße Zwischen den Wegen einen Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet. Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich keine Ware und kein Geld mehr in dem Gerät befanden.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

