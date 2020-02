Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Raub auf 27-Jährigen: Polizei sucht Zeugen

Kamen (ots)

Zwei bislang noch unbekannte Täter haben Sonntagnacht (16.02.2020) in Kamen einen Raub auf einen 27-Jährigen aus Dörentrup verübt.

Das Raubopfer wurde auf der Bahnhofstraße gegen 00.05 Uhr von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen, in einen Hinterhalt gelockt und an eine Wand gedrückt. Die Täter schlugen dem 27-Jährigen mehrmals in Gesicht. Als er zu Boden fiel, entwendeten die Täter das Handy und die Geldbörse des Raubopfers. Am Boden wurde der 27-Jährige dann noch getreten.

Die beiden männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Person:

- 180 cm - 22-25 Jahre - Grauer Kapuzenpullover - Graue Jogginghose - Südländisches Aussehen

2. Person

- 22-25 Jahre - Schwarze Jacke - Vermutlich russischer Herkunft

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung blieb ohne Ergebnis. Der leichtverletzte 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

