Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Hungrige Diebe - Wurstwaren aus Anhänger entwendet

Unna (ots)

In der Nacht zu Dienstag (10.12.2019) haben unbekannte Diebe an einem an der Hertingerstraße abgestellten Anhänger das Vorhängeschloss aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere Kisten mit Bratwurst und Mettwurst.

Wer kann Angaben zu den hungrigen Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

