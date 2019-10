Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall - PKW fuhr auf parkendes Wohnmobil auf

Am Dienstagmorgen (29.10.2019) fuhr ein 30-jähriger Kamener gegen 6.20 Uhr auf der Lüner Höhe in Richtung Lünener Straße. Aus noch unklarer Ursache fuhr er ungebremst mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil. Durch den Aufprall lösten die Airbags im PKW aus. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 15 000 Euro.

