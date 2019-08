Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Kioskeinbruch - Täter schlug Scheibe mit Gullydeckel ein

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Montag (19.08.2019) schlug ein unbekannter Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe eines Kiosks am Nordwall ein. Dieses hörte ein Zeuge und bemerkte kurz darauf eine männliche Person, die aus dem Kiosk in Richtung Innenstadt flüchtete. Eine weitere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung noch nicht fest.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

