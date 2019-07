Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Polizei Unna (ots)

Am Sonntagmittag ereignete sich auf der Feldstraße in Unna Höhe der B1 ein Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen. Das Fahrzeug eines 56 jährigen Mannes aus Werne stand mit seinem BMW an der Einmündung von der B1 zur Feldstraße. Von hinten kam ein Feuerwehrfahrzeug mit Sonderreichten und beabsichtigte auch auf die Feldstraße einzubiegen. Der BMW Fahrer wollte dem im Einsatz befindlichen Feuerwehrwagen die Durchfahrt ermöglichen und fuhr auf die Feldstraße ein. Hierbei kam es zu einem Verkehrsunfall mit dem Peugeot einer 20 jährigen Frau aus Unna, welche in Fahrtrichtung Holzwickede unterwegs war. Alle Insassen der Fahrzeuge wurden leichtverletzt in die umliegenden Kränkenhäuser verbracht.

