Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna: Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer

Polizei Unna (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmittag auf der B 1 Höhe der Hertingerstraße in Unna. Ein 40 jähriger Mendener befuhr mit seinem Auto die Bundesstraße 1 und bremste verkehrsbedingt ab. Dieses bemerkte ein 59 Unnaer mit seinem Motorrad zu spät und fuhr auf das Auto auf. Hierbei wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht.

