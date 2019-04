Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Tütchen mit weißem Pulver auch an Polizeidienststelle verschickt - Substanz wird untersucht

Fröndenberg (ots)

Auch an die Bezirksdienstaußenstelle in Fröndenberg wurde ein Brief verschickt, in dem nach dem Öffnen des Umschlages am heutigen Vormittag (09.04.2019) ein Tütchen mit einem weißen Pulver gefunden wurde.

Der Bereich um die Polizeidienststelle wurde abgesperrt und die Feuerwehr trifft derzeit die nötigen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr. Durch eine Spezialeinheit der Feuerwehr Dortmund wird der Umschlag gesichert und in einem eigenen Labor zunächst untersucht werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt werden durch die Polizei Unna durchgeführt werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell