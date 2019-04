Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch - Geschädigter traf im Flur auf zwei Täter

Schwerte (ots)

Am Dienstagmorgen (09.04.2019) ging ein Bewohner eines Einfamilienhauses an der Hagener Straße gegen 4.45 Uhr aus seinem Schlafzimmer und trat, ohne Licht einzuschalten, in seinen Flur. Dort stand er plötzlich einer unbekannten, maskierten Person gegenüber, die mit einem weiteren unbekannten Täter in den Keller flüchtete.

Der Geschädigte rief die Polizei, die jedoch keinen Täter mehr im Haus antreffen konnte. Nach ersten Ermittlungen hatten die Täter die Kellertür aufgebrochen und sich anschließend im Haus umgesehen. Entwendet wurde vermutlich nichts.

Beide Täter sollen schlank und dunkel gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen sei etwa 175 cm der andere etwa 170 cm groß gewesen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

