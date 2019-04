Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Diebstahl auf dem Wertstoffhof - Polizei traf Täter auf frischer Tat an

Selm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr eine unbekannte männliche Person, die sich im Licht einer Taschenlampe auf dem Wertstoffhof an der Industriestraße aufhielt. Er informierte die Polizei, die den Mann auf dem Gelände antreffen konnte. Er hatte Elektroschrott in einer Tasche zum Abtransport bereitgestellt.

Da der in Selm wohnenden 52 Jährige zudem ein Messer bei sich trug, welches gegen das Waffengesetzt verstößt, wurde dieses sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Diebstahl mit Waffen wurde eingeleitet.

