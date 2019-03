Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Leichtverletzter bei Verkehrsunfall - LKW übersieht PKW

Unna (ots)

Ein leicht verletzter PKW - Fahrer ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen (29.03.2019) um 06.15 Uhr. Der 52-jährige Bergkamener fuhr mit seinem Nissan auf der Gießerstraße in Richtung Schleiferstraße. Zwischen Former- und Schleiferstraße fuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus Litauen mit seinem Fahrzeug vom Seitenstreifen aus an. Dabei übersah er den 52-jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Bergkamener wurde dabei leicht verletzt und durch eine RTW-Besatzung versorgt. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 12000EUR.

