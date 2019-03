Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung - Wer kennt die abgebildete Frau? - Nachtrag: Tatverdächtige ermittelt

Kamen (ots)

Die Polizei hatte sich am Donnerstag, den 21.03.2019 mit einer Bildveröffentlichung an die Öffentlichkeit gewandt. Dabei ging es um eine Unterschlagung vom 29.11. 2018, als ein 39-jähriger Unnaer um 16.20 Uhr Geld am Automaten bei der Sparkassenfiliale in Kamen-Heeren abholen wollte. Er vergaß die Scheine aus dem Ausgabeschacht zu entnehmen. Das tat eine hinter ihm stehende Frau und entfernte sich damit. Bei der Polizei gingen viele Hinweise aus der Bevölkerung ein und am heutigen Tag (25.03.2019) erschien die Frau bei der Polizei in Kamen und räumte das Tatgeschehen ein. Wir bedanken uns bei Ihnen für ihre Unterstützung und bitten darum das vorhandene Bildmaterial zu löschen und nicht mehr weiter zu verbreiten.

