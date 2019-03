Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Einbrecher steigen durch Schlafzimmerfenster ein

59423 Unna (ots)

Am 16.03.2019, zwischen 01.30 Uhr und 08.50 Uhr, stiegen unbekannte Täter durch das offenstehende Schlafzimmerfenster in ein Haus in der Schäferstraße ein. Zu diesem Zeitpunkt schliefen die Hauseigentümer. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und Elektrogeräte.

