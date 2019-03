Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Fahrer kam von der Fahrbahn

Fröndenberg (ots)

Am Dienstag (05.03.2019) fuhr gegen 14.20 Uhr ein 54 jähriger Fröndenberger auf dem Stentroper Weg in Richtung Landstraße. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und schleuderte dann nach rechts in den Straßengraben, wo das Fahrzeug stehen blieb. Der Fahrer verletzte sich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 16 000 Euro geschätzt.

