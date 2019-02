Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Belästigung auf Parkplatz - Mann sitzt mit heruntergelassener Hose im Auto

Unna (ots)

Am Montagmorgen (25.02.2019) hat ein 21-jähriger Mann gegen 08.30 Uhr seinen PKW auf einem Parkplatz am Katharinenplatz in einer dortigen Parkbucht abgestellt. Als eine ebenfalls dort parkende Frau ihn bat sein Fahrzeug zur Seite zu stellen, bemerkte diese, dass der Mann mit heruntergelassener Hose in seinem Fahrzeug saß und an sich selbst sexuelle Handlungen vornahm. Die Zeugin rief eine weitere Frau hinzu und gleichzeitig die Polizei an. Der Verdächtige startete kurz danach sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Verkehrsring. An der Einfahrt auf den Ostring setzte sich der eintreffende Streifenwagen hinter ihn und konnte die Person kurz danach anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test auf der Polizeiwache Unna bestätigte dieses. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und eine Strafanzeige gefertigt.

