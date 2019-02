Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - entwendete Kennzeichen aufgefunden - Unbekannte warfen sie in den Mühlbach

Kamen (ots)

Wie berichtet wurden in der Nacht zu Donnerstag (21.02.2019) in Heeren-Werve im Bereich Bergstraße/Südfeld mehrere Kennzeichen entwendet. Durch Zeugen wurden diese im Mühlbach, unterhalb der Brücke an der Bergstraße, wieder aufgefunden und zum Teil bereits an die Geschädigten wieder ausgehändigt.

