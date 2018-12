POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Werne (ots) - Ein 70jähriger Werner beabsichtigte mit seinem blauen VW die Lünener Straße von der Straße Kirchhof-Mottenheim kommend in Richtung der Straße An den 12 Bäumen zu überqueren. Er hatte durch Verkehrszeichen 205 Vorfahrt zu achten. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 67jährigen Lünener, welcher mit seinem schwarzen Opel die Lünener Straße befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Lünener wurde leicht an der Stirn durch seinen Airbag verletzt und sucht selbständig einen Arzt auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden jeweils abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell