POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - PKW und Fahrradfahrerin stoßen zusammen

Kamen (ots) - Am Donnerstagmorgen, den 29.11.2018 ist eine 13-jährige Radfahrerin aus Bergkamen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Schülerin fuhr gegen 07.00 Uhr auf dem Radweg des Westrings und wollte am Überweg der Kreuzung Lünener Straße diese überqueren. Eine 63-jährige PKW Fahrerin aus Bergkamen befuhr ebenfalls den Westring und wollte nach rechts in die Lünener Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

