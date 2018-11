Bergkamen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.11. - 28.11.2018) sind Unbekannte in eine Schule eingebrochen, sowie bei dem Versuch an einer anderen Schule durch die Alarmanlage verscheucht worden. Zwischen 20.00 und 06.15 Uhr warfen die Täter mit einem Stein eine Scheibe in einer Eingangstür in der Rünther Straße ein. So gelangten sie ins Gebäude. Innen brachen sie die verschlossenen Türen zu den Büros der Schulleitung und des Sekretariats auf. Gestohlen wurden ein Laptop und ein Möbeltresor. Bei einer Schule in der Pfalzstraße warfen die Unbekannten um 01.50 Uhr die Scheibe eines Fensters zu den Räumen der Schulleitung ein. Bei dem Versuch durch das Fenster ins Gebäude zu kommen, löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten ohne Beute. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

