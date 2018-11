Kamen (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.11. - 29.11.2018) haben Unbekannte zwischen 21.00 und 06.30 Uhr versucht in einen Getränkemarkt in der Westfälischen Straße einzubrechen. Zunächst warfen sie einen Gullideckel, den sie zuvor von der Straße entnommen hatten gegen die Glastür, was zwar zum Splittern führte, aber nicht zur Zerstörung. Danach schlugen sie mit der Schüppe dagegen, was ebenfalls nicht zum Erfolg führte. Anschließend flüchteten sie ohne Beute. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

