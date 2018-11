POL-UN: Kamen - Einbruch in Mobilfunkladen - Schaufenster mit Gullydeckel eingeworfen

Kamen (ots) - In den heutigen frühen Morgenstunden (Sonntag, 11.11.), gegen 02.45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Mobilfunkladen am Willy-Brandt-Platz ein. Den Zugang ins Innere erlangten die Einbrecher, indem sie die Schaufensterscheibe mit einem herausgehobenen Gullydeckel einwarfen. Eine konkrete Aussage zu dem erlangten Diebesgut kann noch nicht gemacht werden. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Tel. 02307-921-3220 oder die Polizei in Unna (Tel. 02303-921 0) entgegen.

