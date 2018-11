POL-UN: Unna - Vandalismus an geparkten Pkw - Scheiben an mehr als 50 Autos mit brachialer Gewalt eingeschlagen

Unna (ots) - In der vergangenen Nacht zu Sonntag (10.11. / 11.11.2018), gegen Mitternacht, gingen bei der Leitstelle der Polizei unzählige Notrufe aus dem Bereich Unna-Massen ein. Viele Anwohner der Straßen Im Kamp, Siegfriedstraße, Nordstraße, Kletterstraße, Große Wiese und Bismarckstraße berichteten von einem männlichen Einzeltäter, der mit einem Beil bewaffnet durch die Straßenzüge lief und scheinbar wahllos auf die am Fahrbahnrand geparkten Autos einschlug.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit starken Polizeikräften konnte die tatverdächtige Person aufgrund der guten Personenbeschreibung im Bereich der S-Bahn-Unterführung Bismarckstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Das Tatwerkzeug, ein handelsübliches Beil, führte er mit sich.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 33-jährigen Mann aus Unna, der bei seiner Festnahme deutlich alkoholisiert war. Er hatte im Bereich Unna-Massen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Insgesamt konnten bislang 55 Fahrzeuge festgestellt werden, an denen mehrere Scheiben eingeschlagen worden waren. Der entstandene Sachschaden an den Autos ist erheblich. Vorsichtigen Schätzungen zufolge beläuft sich dieser auf mindestens 50.000 Euro.

Warum der Mann aus Unna marodierend durch die Straßen gezogen war, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Sein eigener Pkw war mit einem Motorschaden am Abend liegen geblieben. Möglicherweise hatte er aus Frust darüber offensichtlich wahllos auf sämtliche Autos eingeschlagen, die am Straßenrand geparkt waren.

Mögliche weitere geschädigte Fahrzeughalter, deren Pkw in diesem Zusammenhang ebenfalls beschädigt wurden und die bislang noch nicht ermittelt werden konnten, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna zu wenden. (Telefon: 02303 - 921 - 3120 oder 02303 - 921 0)

