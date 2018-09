Werne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 06.09.2018 ist eine 60-jährige Frau aus Werne verletzt worden. Gegen 13.30 Uhr fuhr eine 24-jährige Audi Fahrerin aus Werne auf der Horster Straße vom Fahrbahnrand an, um zu wenden. Sie wollte in Richtung Innenstadt fahren. Dabei übersah sie den auf der Horster Straße fahrenden Fiat des 59-jährigen Fahrers aus Werne, der in Richtung Horst fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die 60-jährige Beifahrerin im Fiat verletzt. Sie wurde zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6500EUR geschätzt.

