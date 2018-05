Unna (ots) - Nach einer Auseinandersetzung am Dienstag, den 01.05.2018 vor einer Gaststätte am Rio-Reiser-Weg ist ein 34-jähriger Mann aus Unna ins Krankenhaus gekommen. Gegen 02.00 Uhr sprach ein 34-jähriger Kamener den Unnaer vor der Lokalität an, dass er im Gebäude mit dessen Frau getanzt hatte. Das gefiel dem alkoholisierten Ehemann nicht, so dass er dem Mann aus Kamen zweimal ins Gesicht schlug. Da er ein Bierglas in der Hand hatte, welches dabei zersprang, verletzte er sich so stark an der Hand, dass er ins Krankenhaus musste. Der andere Beteiligte erlitt eine Verletzung im Gesicht. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

