Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kraddiebe unterwegs - Zeugen gesucht

Lippstadt (ots)

Die milde Witterung an den Osterfeiertagen verführte derzeit Unbekannte sich an bisher drei bekannten Tatorten unberechtigt Kleinkrafträder anzueignen. In der Schlehenstraße entwendeten Diebe, nach Überwinden des Lenkradschlosses, ein Kleinkraftrad. Die Spritztour führte sie in den nahegelegenen Hogreweweg, wo sie das Krad schwer beschädigt in einem Graben zurückließen. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 2000EUR geschätzt.

In der von-Hörde-Straße fand der Besitzer einer Aprilia sein Krad etwa 50m von seinem Wohnort entfernt wieder. Diebe knackten das Lenkradschloss und bewegten das Fahrzeug. Warum sie lediglich die 50m fuhren, kann derzeit nicht gesagt werden. Der am Krad entstandene Schaden wird hier auf ca. 500EUR geschätzt.

In der Zeit vom 16.04.2025, 16 Uhr, bis zum 17.04.2025, 13:30 Uhr, eigneten sich unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke ALPHA MOTORS an. Wer Hinweise zum Verbleib des Krades mit dem grünen Versicherungskennzeichen 444KAL, oder zu den anderen Taten machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell