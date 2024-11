POL-SO: Diebstähle aus Firmenfahrzeugen

Werl - Mawicke (ots) - Am 28.11.2024 drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 08 Uhr und 18:50 in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Effelten ein. Eine Zugangstür zum Wohnhaus wurde aufgehebelt. Im Innern öffneten und durchsuchten sie zahlreiche Schubladen. Ohne Beute verlassen die Täter das Haus durch die Terrassentür. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 / 91000 zu melden. ...

