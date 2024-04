POL-SO: KORREKTUR: Geldautomaten aufgebrochen

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Montagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Rixbecker Straße. Zwei 11 und 12-jährige Schüler warteten gegen 07:25 Uhr am dortigen Bustreff an Station C2 auf den Weitertransport zur Schule. Nach ersten Angaben der beiden Schüler kam ein Linienbus an die Station herangefahren und touchierte den 11-Jährigen Schüler aus Anröchte. Dieser fiel nach hinten und stieß mit dem 12-jährigen Lippstädter zusammen. Beide Schüler wurden bei ...

mehr