POL-SO: Versuchter Bandendiebstahl

Kreis Soest (ots) - In der vergangenen Nacht wurde auf dem Autobahnparkplatz "Lohner Klei" in einen LKW eingebrochen. Der Fahrer des LKW rastete auf dem Parkplatz, er bemerkte die Diebe in der Nacht nicht. Die Diebe zerschnitten die Plane des Aufliegers und verschafften sich so Zugang zur Ware. In der vorherigen Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 18 Uhr bis 7 Uhr, wurde in Anröchte in der Dieselstraße ...

