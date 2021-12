Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Reh oder Verkehrsschilder?

Lippstadt (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Dezember 2021) wurde die Polizei über einen angeblichen Wildunfall auf der Straße "Benninghauser Heide" informiert. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Lippstadt schilderte den Beamten gegenüber, dass ihm ein Reh um kurz vor 8 Uhr vor das Auto gelaufen sei und er aufgrund dessen mit seinem Wagen im Graben gelandet wäre. Anschließend sei das Reh weitergelaufen. Das Schadensbild am Wagen und die Spuren am angeblichen Unfallort sprachen für die Beamten jedoch eine ganz andere Sprache. Sie konnten weder Blut- noch Haarspuren, fehlende Fahrzeugteile am angeblichen Unfallort, geschweige denn von den Fluchtspuren eines Rehs oder einen Graben auffinden. Dafür bemerkten sie aber Holzsplitter an der Windschutzscheibe des Wagens, Dellen auf dessen Dach, zerstörte Seitenscheiben, sowie den Alkoholgeruch beim 37-Jährigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest endete mit 0,76 Promille und der Fahrt zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein und das Auto des Lippstädters stellten die Beamten sicher. Ob sich der Mann vielleicht zwischen einem Reh und mehreren Verkehrszeichen vertan haben könnte, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen. Auf der Benninghauser Straße meldeten Zeugen gegen 01.26 Uhr mehrere beschädigte Verkehrsschilder und Fahrzeugtrümmerteile auf der Fahrbahn, die nach einer Verkehrsunfallflucht dort liegen geblieben waren. Unter anderen wurde hier das Ortseingangsschild, welches mit vier massiven Kanthölzern befestigt war, neben vier weiteren Verkehrsschildern zerstört. Auch wenn kein Verkehrszeichen für einen "Wildwechsel" dabei war, so warnten die Verkehrsschilder vor einer "Schleuder- und Rutschgefahr", der unebenen Fahrbahn und wiesen auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit hin. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell