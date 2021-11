Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Auffahrunfall - eine Leichtverletzte

Werl (ots)

Eine Leichtverletzte und circa 6.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Auffahrunfall am Donnerstag (4. November 2021), gegen 14.54 Uhr, auf der Scheidinger Straße/Plaschkestraße. Eine 50-jährige Frau aus Werl befuhr mit ihrem Wagen die Scheidinger Straße in Richtung Hamm. Hierbei bemerkte sie zu spät, eine vor ihr haltende 39-jährige Werlerin mit ihrem Wagen, die nach links in die Plaschkestraße abbiegen und verkehrsbedingt den Gegenverkehr noch durchfahren lassen musste. Durch den folgenden Auffahrunfall verletzte sich die 50-Jährige leicht. Sie wurde mit einem Schock zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

