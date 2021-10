Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Radfahrerin leicht verletzt

Werl (ots)

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Iserlohn befuhr am Donnerstag (7. Oktober), gegen 06.40 Uhr, die Wulf-Hefe-Straße in Richtung Soester Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr fuhr eine dunkel gekleidete, 28-jährige Radfahrerin aus Werl die für Fußgänger vorgesehene Querungshilfe am Kreisverkehr. Durch den folgenden Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich hierbei leicht. (reh)

