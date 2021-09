Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schwelbrand in der Bahnhofstraße

Lippstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17. September), wurde gegen 03.32 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einem ehemaligen Fabrikgebäude in der Bahnhofstraße gemeldet. Das Gebäude wird zurzeit saniert. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei deutet vieles auf einen technischen Defekt in einem Kühlraum hin. (reh)

