Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Autotür touchiert - Blutprobe

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag (9. September) gegen 21.50 Uhr befand sich ein Lippstädter in der Eichendorfstraße gerade an seinem Wagen, als ein anderes Auto seine offen stehende hintere Beifahrertür touchierte und ohne sich um den Schaden zu kümmern davonfuhr. Eine Zeugin konnte der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Wagens mitteilen, woraufhin die Beamten die Halteranschrift aufsuchten. Aufgrund der ersten Ermittlungen vor Ort konzentrierte sich der Tatverdacht gegen den 32-jährigen Sohn des Halters. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Die Polizeibeamten fuhren daraufhin mit ihm zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde. (reh)

