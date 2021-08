Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auto zerkratzt

Soest (ots)

Am Werneweg ist in der Zeit zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 13:30 Uhr, ein Fahrzeug zerkratzt worden. Unbekannte Täter hinterließen tiefe Kratzer auf der gesamten rechten Fahrzeugseite eines schwarzen Opel. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell