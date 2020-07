Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sinnlose Zerstörungswut

Soest (ots)

Unbekannte Vandalen drangen zwischen Dienstag (28.Juli), 11.00 Uhr und Mittwoch, 05.30 Uhr, in eine leere Lagerhalle an der Werkstraße ein. Sie zerschlugen dort Scheiben und rissen unter anderem Teile der Deckenvertäfelung herunter. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh

