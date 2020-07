Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfall

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 09:50 Uhr, kam es auf der Kreuzung Riga-Ring/Opmünder Weg zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Peugeot 206 aus Richtung Opmünden in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links auf den Riga-Ring abzubiegen. Dabei übersah er den entgegen kommenden BMW eines 76-jährigen Soesters. Durch die Kollision wurde der Peugeot einmal um die eigene Achse gedreht und prallte gegen einen hinter ihm stehenden Citroen-Berlingo der ebenfalls links abbiegen wollte. Die beiden Fahrer des Peugeot und des BMW wurden jeweils leicht verletzt und zu ambulanten Behandlungen ins Krankenhaus gebracht. Die 53-jährige Fahrerin des Berlingo aus Soest blieb unverletzt. Der Verkehr im Kreuzungsbereich lief während der Unfallaufnahme nur sehr langsam. Die Feuerwehr half beim Aufräumen. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 33.500,- EUR geschätzt. Der BMW und der Peugeot erlitten einen wirtschaftlichen Totalschaden. (lü)

