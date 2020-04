Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Übermüdung

Bad Sassendorf (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, gegen 6.05 Uhr, mit einem Leichtverletzten und 13.000 Euro Sachschaden, geht die Polizei bei der Unfallursache von "Übermüdung" aus. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Lippetal befuhr an dem Morgen, nach seinem Nachtdienst, die Loher Straße von Lohe kommend in Richtung Ostinghausen. Ausgangs einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrzeugfront des Wagens war nach dem Unfall massiv beschädigt. Der 29-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell