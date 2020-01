Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Strom weg

Warstein (ots)

In Teilen von Warstein kam es am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, zu einem fast einstündigen Stromausfall. Grund hierfür war der Brand in einer Trafostation an der Hauptstraße. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. (reh)

