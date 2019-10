Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Feldscheune abgebrannt - 250.000 Euro Schaden

Warstein (ots)

Die Polizei schätzt den Sachschaden eines Scheunenbrandes in Belecke am Drewerweg auf 250.000 Euro. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde gegen 2.55 Uhr eine Anwohnerin auf den Brand aufmerksam. Sie informierte unverzüglich die Feuerwehr. Diese konnte die in Brand geratene Scheune mit ihren landwirtschaftlichen Maschinen nur noch kotrolliert abbrennen lassen. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

