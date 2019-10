Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kellinghausen - Schwerer Verkehrsunfall

Rüthen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, kam es auf der Kellinghauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 29-jährige Oelderin war in nördlicher Richtung, von Hemmern kommend, unterwegs, als sie von einem Fahrzeug überholt wurde. Eine 36-jährige Lippstädterin setzte ebenfalls zum Überholen an, musste aber nach rechts ausweichen, als ein weißer Sportwagen von hinten angerast kam. Beim Ausweichen touchierte sie mit ihrem Kia das Heck des vor ihr fahrenden Hyundai. Die 29-Jährige kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Graben. Bevor ihr Fahrzeug auf dem angrenzenden Feld zum Stehen kam, wurde es in die Schutzplanke geschleudert. Die Fahrerin musste schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, die Insassen des Kia wurden leicht verletzt. Von dem weißen Sportwagen, der den Unfall verursacht hat, fehlt jede Spur. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02902-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

