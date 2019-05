Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruch in Getränkemarkt

Soest (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend, 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, 6.50 Uhr, drang ein unbekannter Täter in den Getränkemarkt am Overweg ein. Um in den Markt zu gelangen schob er eine mobile Theke vor das Rolltor und schlug die dortige Fensterscheibe ein. Durch das zirka 50 cm mal 80 cm große Loch stieg er dann ein. Von der Lagerhalle gelangte er dann in das Büro, in dem er das Fenster zum Büro ebenfalls einschlug. Dort durchsuchte er Schränke und Schubladen. Hier entwendete er eine kleinere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

